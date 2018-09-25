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16:37, 25 сентября 2018 3 837
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Жителя Спасска осудили за попытку задушить пенсионерку

Жителя Спасска осудили за попытку задушить пенсионерку

Жителя Спасска осудили за попытку задушить пенсионерку. Об этом сообщил сайт районного суда.

Пьяный мужчина зашел к своей знакомой, чтобы попросить в долг денег на покупку спиртного, на что женщина согласилась дать только 50 рублей. Обвиняемый посчитал эту сумму недостаточной и решил похитить у нее деньги.

Он взял дамскую сумочку потерпевшей, но пенсионерка попыталась вырвать ее из рук. После этого злоумышленник схватил потерпевшую двумя руками за шею и начал ее сжимать.

Женщина пыталась освободиться, начала оказывать сопротивление. В ходе борьбы мужчина упал на пол, потянув за собой пенсионерку и несколько раз ударил по лицу.

Испугавшись за свою жизнь, женщина прекратила попытки оказать сопротивление. Мужчина достал кошелек из сумки и покинул место преступления.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 162 УК РФ и назначил пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года.


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