Жителя Спасска осудили за попытку задушить пенсионерку. Об этом сообщил
Пьяный мужчина зашел к своей знакомой, чтобы попросить в долг денег на покупку спиртного, на что женщина согласилась дать только 50 рублей. Обвиняемый посчитал эту сумму недостаточной и решил похитить у нее деньги.
Он взял дамскую сумочку потерпевшей, но пенсионерка попыталась вырвать ее из рук. После этого злоумышленник схватил потерпевшую двумя руками за шею и начал ее сжимать.
Женщина пыталась освободиться, начала оказывать сопротивление. В ходе борьбы мужчина упал на пол, потянув за собой пенсионерку и несколько раз ударил по лицу.
Испугавшись за свою жизнь, женщина прекратила попытки оказать сопротивление. Мужчина достал кошелек из сумки и покинул место преступления.
Суд признал его виновным по части 1 статьи 162 УК РФ и назначил пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года.