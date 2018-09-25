Житель Михайлова под видом газовщика грабил пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Ранее судимый 25-летний мужчина периодически приезжал в Рязань, где посещал квартиры пожилых и престарелых женщин и «достаточно легко входил к ним в доверие». Представляясь работником газовой службы, он проникал в жилища и похищал деньги.
Злоумышленника задержали на улице Юбилейной, когда он пытался скрыться после визита в квартиру к 89-летней женщине. Во время осмотра газовой плиты у нее дома, «газовщик» сообщил пенсионерке о серьезных неисправностях и потребовал заплатить штраф. Когда она достала наличность, он выхватил у нее из рук 28 тысяч рублей и сбежал.
Установлено, что на счету у него — ряд аналогичных преступлений, жертвами которых стали четыре рязанки в возрасте от 72 до 90 лет, а украденные суммы варьировались от 3,5 до 60 тысяч рублей.
По пяти эпизодам возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 161 УК РФ. Подозреваемого арестовали.