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14:52, 25 сентября 2018 328
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Житель Михайлова под видом газовщика грабил пенсионеров

Житель Михайлова под видом газовщика грабил пенсионеров

Житель Михайлова под видом газовщика грабил пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимый 25-летний мужчина периодически приезжал в Рязань, где посещал квартиры пожилых и престарелых женщин и «достаточно легко входил к ним в доверие». Представляясь работником газовой службы, он проникал в жилища и похищал деньги.

Злоумышленника задержали на улице Юбилейной, когда он пытался скрыться после визита в квартиру к 89-летней женщине. Во время осмотра газовой плиты у нее дома, «газовщик» сообщил пенсионерке о серьезных неисправностях и потребовал заплатить штраф. Когда она достала наличность, он выхватил у нее из рук 28 тысяч рублей и сбежал.

Установлено, что на счету у него — ряд аналогичных преступлений, жертвами которых стали четыре рязанки в возрасте от 72 до 90 лет, а украденные суммы варьировались от 3,5 до 60 тысяч рублей.

По пяти эпизодам возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 161 УК РФ. Подозреваемого арестовали.


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