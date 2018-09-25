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9:51, 25 сентября 2018 283
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Во время ливней в Индии пропали 45 человек

Во время ливней в Индии пропали 45 человек

На севере Индии продолжается сезон муссонных дождей. Пропавшими без вести числятся уже не менее 45 человек, со ссылкой на агентство ANI передает «РИА Новости».

Среди пропавших жители округа Лахул и Спити в штате Химачал-Парадеш. Из них 35 человек — студенты Технологического института города Рурки.

Сообщается, что в результате наводнений и оползней, спровоцированных мощными ливнями, погибли уже не менее 11 человек.

В штате Пенджаб объявили красный уровень опасности. В штате Джамму, Кашмир и в большей части штата Химачал-Прадеш закрыли школы.


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Во время ливней в Индии пропали 45 человек
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