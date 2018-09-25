Во время ливней в Индии пропали 45 человек

На севере Индии продолжается сезон муссонных дождей. Пропавшими без вести числятся уже не менее 45 человек, со ссылкой на агентство ANI передает «
Среди пропавших жители округа Лахул и Спити в штате Химачал-Парадеш. Из них 35 человек — студенты Технологического института города Рурки.
Сообщается, что в результате наводнений и оползней, спровоцированных мощными ливнями, погибли уже не менее 11 человек.
В штате Пенджаб объявили красный уровень опасности. В штате Джамму, Кашмир и в большей части штата Химачал-Прадеш закрыли школы.