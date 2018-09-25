В Скопинском районе откроют производство препаратов плазмы крови за шесть миллиардов

В Скопинском районе откроют производство полного цикла препаратов плазмы крови. Его оценивают в шесть миллиардов рублей,
Во вторник, 25 сентября, рязанский губернатор Николай Любимов подписал специнвестконтракт с гендиректором ООО «Октафарма-Фармимэкс» Эндрю Дугласом.
Мощность завода составит 600 тысяч литров крови в год. Его продукцию будут поставлять в больницы России и стран СНГ.
«Проект принесет немало выгод региону: это большой объем инвестиций, более 250 новых рабочих мест, налоговые поступления в региональный бюджет. Важно, что это еще и старт создания в области фармацевтического кластера», — отметил Любимов.
«Октафарма-Фармимэкс» работает на российском рынке с 1995 года. Юрист-консультант компании Корнелиус Маргерр пояснил, что новый проект снизит зависимость от импорта фармацевтических препаратов на основе плазмы.
«Для дальнейшего углубления сложившихся отношений и поддержания стратегии Фарма-2030 „Октафарма“ готова вложить крупные инвестиции в российскую производственную площадку. Сложившаяся мировая геополитическая обстановка не препятствует нашему решению. С нашими партнерами у нас давние деловые отношения», — подчеркнул он.