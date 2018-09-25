В Сибири мужчина до смерти избил и искусал трехмесячного сына

Житель Дивногорска Красноярского края до смерти избил и искусал трехмесячного сына,
По предварительным данным, вечером в понедельник мать оставила младенца с отцом и ушла на работу. Утром 21-летняя женщина нашла ребенка мертвым со следами побоев и укуса.
«Ее 25-летний супруг пояснил ей, что мальчик стал кричать, он попытался его успокоить, после чего два раза ударил рукой сына по лицу, а также укусил его за туловище, после этого мужчина выпил пиво и лег спать», — отметили в пресс-службе.
Следователи отправили мужчину на медосвидетельствование и иъяли детскую одежду.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии»).