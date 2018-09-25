Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:46, 25 сентября 2018 227
 0    0

В Сибири мужчина до смерти избил и искусал трехмесячного сына

В Сибири мужчина до смерти избил и искусал трехмесячного сына

Фото: Pixabay.com

Житель Дивногорска Красноярского края до смерти избил и искусал трехмесячного сына, сообщили в пресс-службе краевого ГСУ СК.

По предварительным данным, вечером в понедельник мать оставила младенца с отцом и ушла на работу. Утром 21-летняя женщина нашла ребенка мертвым со следами побоев и укуса.

«Ее 25-летний супруг пояснил ей, что мальчик стал кричать, он попытался его успокоить, после чего два раза ударил рукой сына по лицу, а также укусил его за туловище, после этого мужчина выпил пиво и лег спать», — отметили в пресс-службе.

Следователи отправили мужчину на медосвидетельствование и иъяли детскую одежду.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии»).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
15:46, 25 сентября 2018
В Сибири мужчина до смерти избил и искусал трехмесячного сына
10:33, 25 сентября 2018
Рязанский магазин стройматериалов эвакуировали из-за протекающей крыши 1
10:14, 25 сентября 2018
В Михайловском районе после столкновения с «Лексусом» сгорела «семерка», погибли двое
10:13, 25 сентября 2018
При столкновении «Мерседеса» с «ГАЗелью» погиб мужчина, пострадали четыре человека
10:02, 25 сентября 2018
Пострадавшим на пожаре в Ходынино оказался ребенок
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Ремонт и строительство раньше срока. Как «Рязаньавтодор» вел дорожные работы в Касимовском районе

Ремонт и строительство раньше срока. Как «Рязаньавтодор» вел дорожные работы в Касимовском районе

Одной из приоритетных задач для ДРСУ стал ремонт трассы регионального значения «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».

Популярное
Комментируемое
Новое
18:00, 14 сентября 2018 39 919
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 2
17:34, 17 сентября 2018 26 169
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 25
19:48, 11 сентября 2018 25 350
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
14:19, 14 сентября 2018 19 866
В Рязани за месяц загорелась вторая строящаяся высотка. Видео
9:42, 22 сентября 2018 18 677
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
Все новости
Форум