Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:37, 25 сентября 2018 314
 0    0

В Рязанской области выберут лучший сайт районной администрации

В Рязанской области выберут лучший сайт районной администрации

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области выберут лучший сайт районной администрации. Победитель получит 150 тысяч рублей, сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор поручил главам районов рассказать о конкурсе коллективам местных администраций.

«Это наш очередной проект в рамках масштабной цифровой трансформации региона, — сказал Николай Любимов. — Он организован правительством области совместно с региональной Корпорацией развития и направлен мотивировать граждан осваивать цифровые компетенции, в том числе через официальные ресурсы местных органов власти».

По словам главы региона, конкурс поможет администрациям сделать свои сайты «актуальными, информативными, удобными по навигации, стильными по оформлению и, что особенно важно, понятными для широкого круга людей».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
16:07, 25 сентября 2018
Жителя Спасска арестовали на трое суток за отказ сесть в полицейскую машину
16:06, 25 сентября 2018
Цены на топливо и антиреклама молока. Рязанские депутаты обсудили проблемы сельского хозяйства
14:52, 25 сентября 2018
Житель Михайлова под видом газовщика грабил пенсионеров
14:51, 25 сентября 2018
Госдума одобрила уголовную ответственность за отказ нанимать людей предпенсионного возраста 1
14:37, 25 сентября 2018
В Рязанской области выберут лучший сайт районной администрации
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Ремонт и строительство раньше срока. Как «Рязаньавтодор» вел дорожные работы в Касимовском районе

Ремонт и строительство раньше срока. Как «Рязаньавтодор» вел дорожные работы в Касимовском районе

Одной из приоритетных задач для ДРСУ стал ремонт трассы регионального значения «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».

Популярное
Комментируемое
Новое
18:00, 14 сентября 2018 39 919
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 2
17:34, 17 сентября 2018 26 169
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 25
19:48, 11 сентября 2018 25 350
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
14:19, 14 сентября 2018 19 866
В Рязани за месяц загорелась вторая строящаяся высотка. Видео
9:42, 22 сентября 2018 18 677
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
Все новости
Форум