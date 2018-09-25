В Рязанской области выберут лучший сайт районной администрации. Победитель получит 150 тысяч рублей,
Губернатор поручил главам районов рассказать о конкурсе коллективам местных администраций.
«Это наш очередной проект в рамках масштабной цифровой трансформации региона, — сказал Николай Любимов. — Он организован правительством области совместно с региональной Корпорацией развития и направлен мотивировать граждан осваивать цифровые компетенции, в том числе через официальные ресурсы местных органов власти».
По словам главы региона, конкурс поможет администрациям сделать свои сайты «актуальными, информативными, удобными по навигации, стильными по оформлению и, что особенно важно, понятными для широкого круга людей».