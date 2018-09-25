В Рязанской области увеличили выплату за награду для многодетных семей

В понедельник, 24 сентября, депутаты областной думы приняли изменения в закон о региональных наградах, которыми увеличили выплаты получателям почетного знака «Родительская доблесть».
Теперь награду ежегодно с выплатой в 40 тысяч будут получать 15 семей. Ранее 30 семьям выплачивали по 30 тысяч рублей.
Министр соцзащиты Валерий Емец отметил, что снижение числа награждаемых связано с небольшим количеством претендующих на награду.
По его словам, за последние три года почетный знак получили 44 семьи Рязанской области.
Сэкономленные деньги смогут направить на увеличение выплаты на другую награду.
Напомним, почетный знак «Родительская доблесть» вручается семьям, которые воспитывают пять и более детей.