В кораблинском селе установили памятник священномученику

В кораблинском селе Кикино установили памятник священномученику Михаилу Чельцову. Об этом пишет издательство «
Монумент богослову и протоиерею русской православной церкви установили около храма в честь иконы Божьей Матери.
В сборе средств на увековечивание памяти святого участвовали жители села и неравнодушные люди.
«На памятнике имеется надпись с просьбой о прощении и молитве о нас, обращенной к святому. Уверен, что он великодушен и простит те бесчестия, которые наши предшественники совершили в отношении его малой родины», — рассказал организатор Сергей Панферов.