У ребенка с ДЦП из Ряжска начались проблемы с психикой из-за взорвавшегося в кармане телефона

У ребенка из Ряжска с ДЦП начались проблемы с психикой из-за взорвавшегося в кармане телефона. Об этом «
ЧП с 10-летним мальчиком произошло в Ряжской школе № 2 в марте. Ребенок с ожогами попал в больницу.
«Приостановили судебные заседания, отправили все материалы на экспертизу, чтобы ребенка госпитализировать. В психиатрическую больницу я привезла рекомендацию о прохождении экспертизы вместе с ребенком. Он до сих пор спит со мной», — пояснила мать школьника.
По словам женщины, из-за незавершенной экспертизы семья не может получить деньги от компании, которая продала телефон.