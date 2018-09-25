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22:48, 25 сентября 2018 190
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США ввели ограничения в отношении 12 российских компаний

США ввели ограничения в отношении 12 российских компаний

Фото: Pixabay.com

Министерство торговли США включило в список особого экспортного контроля 12 российских компаний, передает РИА «Новости».

Nilco Group попала под ограничения из-за обвинений в поддержке иранской ядерной программы, АО «НИИ «Вектор», «ИнфоТеКС», ФГУП НПП «Гамма» и Syrus Systems — якобы из-за причастности к операциям хакеров.

Компании «Дайвтехносервис», НПП НТ «Океанос», «АэроКомпозит», АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», ОАО «Авиадвигатель», АО «Системы прецизионного машиностроения» и Воронежский НИИ «Вега» включили в «черный список» из-за поддержки российских ВМФ и военной аэрокосмической программы России.

Вашингтон также введет ограничения на связанную с российскими фирмами продукцию из других стран, если в ней есть американские комплектующие.

С января 2017 года Минфин США ввел санкции в отношении 212 лиц и компаний, связанных с Россией.


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