Рязанские садоводства смогут получать господдержку

В понедельник, 24 сентября, депутаты областной думы приняли закон о некоторых вопросах ведения садоводства и огородничества для собственных нужд на территории Рязанской области.
Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Документ устанавливает полномочия органов власти региона, а также формы и порядок осуществления мер господдержки в этой области.
По итогам сельскохозяйственной переписи 2016 года в регионе есть 629 садоводческих, огороднических и дачных объединений, более 120 000 рязанцев владеют земельными участками.
В бюджете региона на финансирование статьи расходов «Субсидирование части произведенных за счет целевых взносов членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений затрат на инженерное обеспечение территорий таких объединений» на 2019 и 2020 годы запланировано по 1,5 миллиона рублей.
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