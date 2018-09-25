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18:03, 25 сентября 2018 1 167
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Рязанка выиграла «бронзу» всероссийского чемпионата рабочих профессий

Рязанка выиграла «бронзу» всероссийского чемпионата рабочих профессий

Рязанка Ольга Емельянова выиграла «бронзу» всероссийского чемпионата рабочих профессий WorldSkills «Навыки мудрых». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

«Бронзовая» призерка в компетенции «Chemical Analysis Service — Лабораторный химический анализ» для специалистов возрастной категории «50+" работает в испытательной лаборатории цеха №10 Рязанского нефтеперерабатывающего завода.

Чемпионат рабочих профессий среди специалистов возрастной категории «50+" организовали в России впервые. В нем поучаствовали более 130 работников предприятий и колледжей из 26 регионов России. Соревнования прошли 22-23 сентября на территории образовательного комплекса «Техноград» столичного комплекса ВДНХ.


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