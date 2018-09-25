Рязанка выиграла «бронзу» всероссийского чемпионата рабочих профессий

Рязанка Ольга Емельянова выиграла «бронзу» всероссийского чемпионата рабочих профессий WorldSkills «Навыки мудрых». Об этом сообщил
«Бронзовая» призерка в компетенции «Chemical Analysis Service — Лабораторный химический анализ» для специалистов возрастной категории «50+" работает в испытательной лаборатории цеха №10 Рязанского нефтеперерабатывающего завода.
Чемпионат рабочих профессий среди специалистов возрастной категории «50+" организовали в России впервые. В нем поучаствовали более 130 работников предприятий и колледжей из 26 регионов России. Соревнования прошли 22-23 сентября на территории образовательного комплекса «Техноград» столичного комплекса ВДНХ.