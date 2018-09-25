Рязанка с помощью «фирм-однодневок» вывела более 14,5 млн рублей

Рязанка с помощью «фирм-однодневок» вывела в «теневой» оборот более 14,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
40-летней злоумышленнице были подконтрольны 14 рязанских фирм. Через них женщина «переводила» деньги, хотя реальных операций не проводилось.
Таким образом рязанка вывела более 14,5 млн рублей. В ее отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ, по которой грозит до шести лет лишения свободы.
Полиция устанавливает все звенья цепи незаконных финансовых операций.