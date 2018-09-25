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11:14, 25 сентября 2018 1 354
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Рязанец скрыл от налоговой около миллиона рублей

Рязанец скрыл от налоговой около миллиона рублей

Рязанец скрыл от налоговой около миллиона рублей. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2017 году мужчина поставил вторичное сырье на переработку, не уплатив налог на добавленную стоимость в размере около миллиона рублей.

Отмечается, что он действовал по доверенности от имени своего знакомого, который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица). Следствие собирает доказательства вины гражданина.


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