Рязанец скрыл от налоговой около миллиона рублей. Об этом сообщил
По данным следствия, в 2017 году мужчина поставил вторичное сырье на переработку, не уплатив налог на добавленную стоимость в размере около миллиона рублей.
Отмечается, что он действовал по доверенности от имени своего знакомого, который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица). Следствие собирает доказательства вины гражданина.