Рязанцев проверили на рак головы и шеи

Врачи больницы имени Семашко проверили рязанцев на рак головы и шеи. Обследование прошли более сотни работников вредных и опасных производств, сообщили в региональном минздраве.
Медики отправили двоих пациентов на дополнительно обследование в онкодиспансер. У 27 человек нашли различные хронические заболевания.
«К раку головы и шеи относятся злокачественные новообразования носа, гортани, глотки, придаточных пазух и слюнных желез (за исключением органов зрения и слуха, головного мозга и пищевода)», — пояснили в ведомстве.
Рак головы и шеи входит в десятку по распространенности.