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11:19, 25 сентября 2018 1 520
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Разметкой на рязанских дорогах займется прокуратура 4

Разметкой на рязанских дорогах займется прокуратура

Разметкой на рязанских дорогах займется прокуратура. Об этом заявили в эфире областного радио.

Согласно ПДД, количество полос на дороге без разметки водитель определяет по габаритам своей машины.

Среди наиболее опасных точек Рязани — площадь Свободы, где на одной полосе движения могут выстроиться четыре автомобиля.

Замначальник отдела ДПС регионального управления ГИБДД Сергей Москвин заявил, что в мэрию отправили предписание. Если разметка вскоре не появится на дорогах — к вопросу подключится прокуратура.

«Госавтоинспекцией был составлен протокол, и в настоящее время дело рассмотрено в суде, — сообщил Москвин. — Благоустройству города выписан штраф в размере 100 тысяч рублей. Если разметка не будет нанесена, то будет информирована прокуратура».


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