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При столкновении «Мерседеса» с «ГАЗелью» погиб мужчина. Пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла во вторник, 25 сентября, в 00:05 на 198-м километре трассы М5 Урал. По предварительной информации, 51-летний житель Пензенской области на Mercedes-Benz наехал на остановивший для поворота ГАЗ-3310 «Валдай». За рулем второй машины был 29-летний житель Владимирской области, он не пострадал.
В ДТП погиб водитель Mercedes. Травмы получили его пассажиры: 34-летняя женщина, 31-летний мужчина и двое детей двух и трех лет.