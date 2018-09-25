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10:13, 25 сентября 2018 3 365
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При столкновении «Мерседеса» с «ГАЗелью» погиб мужчина, пострадали четыре человека

При столкновении «Мерседеса» с «ГАЗелью» погиб мужчина, пострадали четыре человека

Фото: УМВД по Рязанской области

При столкновении «Мерседеса» с «ГАЗелью» погиб мужчина. Пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла во вторник, 25 сентября, в 00:05 на 198-м километре трассы М5 Урал. По предварительной информации, 51-летний житель Пензенской области на Mercedes-Benz наехал на остановивший для поворота ГАЗ-3310 «Валдай». За рулем второй машины был 29-летний житель Владимирской области, он не пострадал.

В ДТП погиб водитель Mercedes. Травмы получили его пассажиры: 34-летняя женщина, 31-летний мужчина и двое детей двух и трех лет.


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