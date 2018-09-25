Пострадавшим на пожаре в Ходынино оказался ребенок

Личность человека, пострадавшего на пожаре в селе Ходынино Рыбновского района, установили. Оказалось, что
В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что школьника госпитализировали.
Напомним, пока неизвестно, кому принадлежит
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Личность человека, пострадавшего на пожаре в селе Ходынино Рыбновского района, установили. Оказалось, что
В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что школьника госпитализировали.
Напомним, пока неизвестно, кому принадлежит
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Одной из приоритетных задач для ДРСУ стал ремонт трассы регионального значения «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».