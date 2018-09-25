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14:03, 25 сентября 2018 761
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«Апельсин» эвакуировали из-за выходки покупателя

«Апельсин» эвакуировали из-за выходки покупателя

Ложную тревогу в «Апельсине» на улице Есенина спровоцировал неизвестный. Об этом в беседе с корреспондентом RZN.info сообщил директор управляющей компании Михаил Онуфриев.

Инцидент в магазине стройматериалов произошел в понедельник, 24 сентября. На место по вызову приехали пожарные.

По словам Онуфриева, на кнопку тревоги нажал кто-то из посетителей.

«В „Апельсине“ это уже не первый случай. Как правило, их фиксирует камера. Все зависит от местонахождения конкретной кнопки. Они для каждого посетителя в свободном доступе», — отметил он.

Ранее телеканал «Город» со ссылкой на очевидцев сообщил, что магазин эвакуировали из-за протекающей крыши.

«Иногда на системе вентиляции собирается конденсат, и капли могут падать на пол», — опроверг протечку Онуфриев.

Напомним, люди по сигналу пожарной тревоги самостоятельно покинули здание. Через некоторое время магазин заработал вновь.

Фото Дениса Скобеева


© RZN.info

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