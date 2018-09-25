Глобальный сбой. За август в Рязанской области не зарегистрировали ипотечных сделок

По официальный данным, доступным на сайте Росреестра, за август в Рязанской области не зарегистрировали ни одной ипотечной сделки. По уточненной информации, за это время процедуру прошли лишь 65 договоров долевого участия в строительстве, хотя обычно в среднем за месяц их рассматривают более 800.
Проблемы с установкой нового программного обеспечения Росреестра привели к тому, что сделки не могли регистрировать в 39 регионах страны.
В рязанском МФЦ отметили, что документы принимают без ограничений, но задержка при регистрации составляет до трех недель.
Из-за глобальных задержек строительная отрасль области на протяжении двух месяцев испытывает серьезные перебои с финансированием. Фактически застройщики не могут получить от дольщиков средства на ведение строительства.
В масштабах всей России объем недополученного с начала года финансирования приближается к 50 млрд рублей.
Решение этой проблемы в компетенции федеральных властей. В конце прошлой недели руководитель регионального управления Росреестра сообщил RZN.info, что сбой