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17:32, 25 сентября 2018 1 397
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Глобальный сбой. За август в Рязанской области не зарегистрировали ипотечных сделок

Глобальный сбой. За август в Рязанской области не зарегистрировали ипотечных сделок

По официальный данным, доступным на сайте Росреестра, за август в Рязанской области не зарегистрировали ни одной ипотечной сделки. По уточненной информации, за это время процедуру прошли лишь 65 договоров долевого участия в строительстве, хотя обычно в среднем за месяц их рассматривают более 800.

Проблемы с установкой нового программного обеспечения Росреестра привели к тому, что сделки не могли регистрировать в 39 регионах страны.

В рязанском МФЦ отметили, что документы принимают без ограничений, но задержка при регистрации составляет до трех недель.

Из-за глобальных задержек строительная отрасль области на протяжении двух месяцев испытывает серьезные перебои с финансированием. Фактически застройщики не могут получить от дольщиков средства на ведение строительства.

В масштабах всей России объем недополученного с начала года финансирования приближается к 50 млрд рублей.

Решение этой проблемы в компетенции федеральных властей. В конце прошлой недели руководитель регионального управления Росреестра сообщил RZN.info, что сбой планируют устранить в начале октября.


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