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13:13, 25 сентября 2018 661
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Двум рязанцам грозит до шести лет лишения свободы за кражу солений и консервов

Двум рязанцам грозит до шести лет лишения свободы за кражу солений и консервов

Двум рязанцам грозит до шести лет лишения свободы за кражу солений и консервов. Об этом пишет издательство «Пресса».

В полицию обратилась 58-летняя жительница Касимова и рассказала, что из ее дачного дома пропали продукты. Она приехала на участок и обнаружила, что входная дверь взломана, а в доме не хватает двух банок солений и банки «кильки в томате».

Позже похитителей задержали, но за другую кражу. 60-летний ранее судимый житель Касимова и 40-летний житель Московской области украли продукты из магазина.

Они сознались еще и в краже макарон, пакета сахара и бутылки растительного масла из частного дома.

За серию преступлений подозреваемым грозит до шести лет свободы.


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