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16:06, 25 сентября 2018 1 311
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Цены на топливо и антиреклама молока. Рязанские депутаты обсудили проблемы сельского хозяйства

Цены на топливо и антиреклама молока. Рязанские депутаты обсудили проблемы сельского хозяйства

В понедельник, 24 сентября, в региональном парламенте на правительственном часе обсудили предварительные итоги сельскохозяйственного года, а также проблемы и задачи.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Филиппов отметил, что посевная площадь в регионе составила 903 тысячи гектаров. По его словам, отсутствие дождей привело к снижению урожайности. Так, зерновые снизились на 11 центнеров с гектара, масличные — на 4,3, картофель — на 54, а сахарная свекла — на 150 — 250.

После доклада министр ответил на вопросы депутатов регионального парламента. Их интересовали приоритетные направления льготного кредитования сельхозредприятий, приобретение новой техники сельхозпроизводителями и экспорт сельхозтоваров за границу.

Филиппов сказал, что в области числится 10 экспортно-ориентированных предприятий, которые поставляют крахмалы, глюкозы, консервы, картофельные хлопья и прочие товары в страны ближнего зарубежья, Европу, Южную Америку, Тайвань и Китай.

В планах у минсельхоза до 2024 года в 2,5 раза увеличить прибыль от экспорта до 90 миллионов долларов.

Также депутаты затронули вопрос о повышении цен на топливо. Дмитрий Филиппов отметил, что этот фактор повлиял на увеличение себестоимости зерна. В связи с этим региональные предприятия получили компенсацию в размере 84 миллионов из федерального и регионального бюджетов.

Еще одной проблемой, по мнению депутатов, стало снижение потребления молока из-за антирекламы в СМИ и соцсетях. Парламентарии рекомендовали местному минсельхозу выйди с предложением по популяризации и социальной рекламе продукта на федеральный уровень.


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