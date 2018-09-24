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15:06, 24 сентября 2018 435
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Жители Реткина и Турлатова на день останутся без газа

Жители Реткина и Турлатова на день останутся без газа

В Турлатове и Реткине на день отключат газ. Об этом сообщил сайт Рязанского района.

В Реткине газ отключат во вторник, 25 сентября, с 8:00 до 17:00.

В Турлатове газа не будет в четверг, 27 сентября, с 8:00 до 17:00.

Газ отключат из-за ремонтных работ.


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