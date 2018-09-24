Жители Реткина и Турлатова на день останутся без газа

В Турлатове и Реткине на день отключат газ. Об этом сообщил
В Реткине газ отключат во вторник, 25 сентября, с 8:00 до 17:00.
В Турлатове газа не будет в четверг, 27 сентября, с 8:00 до 17:00.
Газ отключат из-за ремонтных работ.
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В Турлатове и Реткине на день отключат газ. Об этом сообщил
В Реткине газ отключат во вторник, 25 сентября, с 8:00 до 17:00.
В Турлатове газа не будет в четверг, 27 сентября, с 8:00 до 17:00.
Газ отключат из-за ремонтных работ.
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