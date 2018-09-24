Запуск фонтана у бывшего «Планетария» и открытие юбилейного сезона в филармонии. Итоги выходных, 22-23 сентября

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Завершились очередные сентябрьские выходные. Вспомним их главные события.
Рязанский губернаторский симфонический оркестр открыл 80-й юбилейный сезон в областной филармонии. Первокурсники Академии ФСИН приняли присягу. Торжественная церемония прошла в субботу, 22 сентября, на плацу учреждения.
Выходные не обошлись без аварий. В Песочне «ГАЗель» врезалась в «Хендэ». Позже появилось видео аварии. На мосту через Оку несколько машин столкнулись «паровозиком». На улице Халтурина столкнулись «четверка» и «Дэу». В Касимове такси врезалось в здание ломбарда.
В Александро-Невском районе полицейский насмерть сбил девушку Кроме того, стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками.
Перейдем к спортивным новостям. ХК «Рязань» обыграл чемпиона ВХЛ, а ФК «Рязань» проиграл «Калуге», ведя в счете. Около 200 рязанцев подтянулись за «нашу великую страну».