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8:52, 24 сентября 2018 1 293
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Запуск фонтана у бывшего «Планетария» и открытие юбилейного сезона в филармонии. Итоги выходных, 22-23 сентября

Запуск фонтана у бывшего «Планетария» и открытие юбилейного сезона в филармонии. Итоги выходных, 22-23 сентября

Завершились очередные сентябрьские выходные. Вспомним их главные события.

Рязанский губернаторский симфонический оркестр открыл 80-й юбилейный сезон в областной филармонии. Первокурсники Академии ФСИН приняли присягу. Торжественная церемония прошла в субботу, 22 сентября, на плацу учреждения.

Новый фонтан перед бывшим «Планетарием» запустили с подсветкой и музыкой. Стало известно, что в «Барсе на Московском» откроется новый кинотеатр В Ласкове прошел шестой фестиваль «В Рязани — грибы с глазами».

Выходные не обошлись без аварий. В Песочне «ГАЗель» врезалась в «Хендэ». Позже появилось видео аварии. На мосту через Оку несколько машин столкнулись «паровозиком». На улице Халтурина столкнулись «четверка» и «Дэу». В Касимове такси врезалось в здание ломбарда.

В Александро-Невском районе полицейский насмерть сбил девушку Кроме того, стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками.

Перейдем к спортивным новостям. ХК «Рязань» обыграл чемпиона ВХЛ, а ФК «Рязань» проиграл «Калуге», ведя в счете. Около 200 рязанцев подтянулись за «нашу великую страну».

В субботу под Рязанью загорелся лес. Его тушили при помощи самолета.

В Рязани отметили Рождество Богородицы. В Соколовке установили будку для вопросов губернатору. В Окском заповеднике рассказали о любителях желудей.


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