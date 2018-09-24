В свой день рождения «Элекс» на Московском разыграет телевизор

В субботу, 29 сентября, «Элекс» на Московском шоссе отпразднует день рождения. На мероприятие пригласили всех желающих.
В честь праздника для рязанцев подготовили скидки до 40%, кофе и свежевыжатые соки. Покупателей также ждет необычная игра — организаторы совместили керлинг и лотерею. Ее участники получат бонусы, которыми смогут расплатиться в магазине.
Главным событием дня станет розыгрыш телевизора Hisense диагональю 140 см, 4К разрешением и Smart TV. Чтобы получить возможность выиграть приз, необходимо до 29 сентября совершить покупку в ЭЛЕКС.
Более подробную информацию о розыгрыше можно получить здесь.
Праздник начнется в 10:00 по адресу: Московское шоссе, 35-б.