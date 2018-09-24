В среду Госдума во втором чтении рассмотрит проект пенсионной реформы

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В среду, 26 сентября, Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект пенсионной реформы. При этом третье чтение проекта может пройти уже в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Напомним, в июле Госдума приняла в первом чтении проект правительства о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
В конце августа Владимир Путин предложил смягчить реформу. По предложению президента, пенсионный возраст для женщин повысят не на восемь, а на пять лет — до 60. Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся. За увольнение перед пенсией планируют ввести административную и даже уголовную ответственность для работодателей.