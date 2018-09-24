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17:20, 24 сентября 2018 1 327
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В Шиловском районе построят теплицы за 5,4 миллиарда

В Шиловском районе построят теплицы за 5,4 миллиарда

Фото: Pixabay.com

В поселке Лесной Шиловского района построят теплицы за 5,4 миллиарда рублей. В понедельник, 24 сентября, правительство Рязанской области подписало соглашение с АО «Гидромеханика Луккини» и ООО «Агрохолдинг «Лесной», сообщил сайт органа власти.

Согласно документу, с 2019 по 2021 год в Лесном построят тепличный комплекс площадью 300 тысяч квадратных метров (ежегодно будут сдавать по 100 «квадратов» за 1,8 миллиарда рублей). Проект даст до 320 новых рабочих мест.

Председатель правления АО «Гидромеханика Луккини» Массимо Луккини рассказал, что проект будет способствовать росту производства в регионе экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

«Наши технологии позволяют эффективно использовать теплицы для выращивания овощей круглый год, а близость к Москве дает большие конкурентные преимущества рязанским товаропроизводителям, — отметил Луккини. — Мы видим, что руководство Рязанской области очень взвешенно и разумно подходит к дальнейшему развитию региона. Уверен, что наше сотрудничество придаст дальнейший импульс развитию отрасли».

Губернатор назвал проект «актуальным для агропромышленного комплекса региона». Николай Любимов напомним, что поселок Лесной имеет статус территории опережающего социально-экономического развития.

«Для проектов, реализуемых в рамках ТОСЭР, возможно получение льготного кредитования Фонда развития моногородов до 40% от стоимости проекта, а также строительство объектов инфраструктуры за счет бюджетных средств», — подчеркнул глава региона.

Губернатор также пообещал помочь компании получить статус резидента ТОСЭР.


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