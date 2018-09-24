В Ряжске сделают роллердром и установят уличные тренажеры

В ряжском парке сделают роллердром и установят уличные тренажеры. Об этом сообщило издательство «
По приоритетному проекту «Формирование современной городской среды» благоустроят парк на улице Красной Армии. Там отремонтируют освещение, пешеходные дорожки и летнюю сцену, оградят танцплощадку, обустроят роллердром, поставят тренажеры и скамейки. Территорию парка озеленят.
«Предстоит освоить 6 миллионов 600 тысяч рублей. Средства выделены из федерального, областного и местного бюджетов», — сказал замглавы администрации Ряжского муниципального района Игорь Шматов.