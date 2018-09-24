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13:01, 24 сентября 2018 4 792
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В Рязани появились еще несколько камер, фиксирующих выезд за стоп-линию и проезд на «красный» 1

В Рязани появились еще несколько камер, фиксирующих выезд за стоп-линию и проезд на «красный»

В Рязани появились еще несколько камер, фиксирующих выезд за стоп-линию и проезд на «красный». Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Их установили на перекрестках улиц Гагарина и Дзержинского, Спортивной и Есенина.

Позже перед перекрестками появятся знаки «Фотофиксация».

Ранее такие же камеры установили на Первомайский проспекте около пересечения с улицами Каширина и Дзержинского, на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Новой, а также на Московском шоссе рядом с путепроводом в Приокский.

Отмечается, что пока штрафы приходят за нарушения на первом участке, остальные камеры начнут работать до конца года.

Напомним, что размер штрафа за проезд на «красный», за нарушение рядности и выезд за стоп-линию — 1000 рублей.


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