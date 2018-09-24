В Рязани появились еще несколько камер, фиксирующих выезд за стоп-линию и проезд на «красный». Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Их установили на перекрестках улиц Гагарина и Дзержинского, Спортивной и Есенина.
Позже перед перекрестками появятся знаки «Фотофиксация».
Ранее такие же камеры
Отмечается, что пока штрафы приходят за нарушения на первом участке, остальные камеры начнут работать до конца года.
Напомним, что размер штрафа за проезд на «красный», за нарушение рядности и выезд за стоп-линию — 1000 рублей.