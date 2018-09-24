В Рязани эвакуировали магазин стройматериалов

В понедельник, 24 сентября, в Рязани эвакуировали «Апельсин» на улице Есенина. Фото с места происшествия опубликовали в группе «
Подробности произошедшего уточняются.
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В понедельник, 24 сентября, в Рязани эвакуировали «Апельсин» на улице Есенина. Фото с места происшествия опубликовали в группе «
Подробности произошедшего уточняются.
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Одной из приоритетных задач для ДРСУ стал ремонт трассы регионального значения «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».