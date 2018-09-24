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14:39, 24 сентября 2018 2 616
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В Рязани эвакуировали магазин стройматериалов

В Рязани эвакуировали магазин стройматериалов

В понедельник, 24 сентября, в Рязани эвакуировали «Апельсин» на улице Есенина. Фото с места происшествия опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Подробности произошедшего уточняются.


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Ремонт и строительство раньше срока. Как «Рязаньавтодор» вел дорожные работы в Касимовском районе

Ремонт и строительство раньше срока. Как «Рязаньавтодор» вел дорожные работы в Касимовском районе

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