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9:41, 24 сентября 2018 1 049
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В России предложили повысить возраст продажи алкоголя

В России предложили повысить возраст продажи алкоголя

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России могут повысить возраст покупателей алкоголя до 20 лет. Меры могут принять для уменьшения потребления в стране табака и спиртного, передает РИА «Новости».

«Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают», — сказала Голикова.

Она напомнила, что «не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ» продают алкоголь не с 18, а с 20 или с 21 года. Голикова отметила, что в «раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье».

Вице-премьер привела в пример исследование по потреблению алкоголя. Так, согласно статистике, если человек за неделю выпивает три бутылки водки, то в возрасте от 35 до 54 лет риск смертности возрастает на 19%, а если он употребляет такое же количество в возрасте от 55 до 74 лет, то риск смерти возрастает на 28%.

«Никто никогда это на себя не примеряет. И, к сожалению, у нас в обществе мало такого рода информации, которая правильно ориентировала бы людей», — добавила она.

Голикова заявила, что инициативу обсудят открыто и оценят все риски.


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