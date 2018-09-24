В Росреестре назвали дату возобновления регистраций сделок с недвижимостью

В Росреестре рассказали, когда сделки с недвижимостью начнут регистрировать в обычном режиме. В телефонном разговоре с корреспондентом RZN.info руководитель регионального управления Андрей Усейкин сообщил, что новое программное обеспечение, необходимое для бесперебойной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней, сейчас проходит процедуру донастройки.
«Вопрос о скорейшем возобновлении регистрации уже поступивших к нам договоров затрагивает интересы тысяч людей и находится на особом контроле федеральных и региональных властей. Надеюсь, что через две недели основные проблемы удастся урегулировать и механизм заработает», — подчеркнул чиновник.
Согласно данным портала «Единый реестр застройщиков», регистрация сделок оказалась заблокирована в 50 регионах России, где использовалось новое программное обеспечение ФГИС ЕГРН.
По данным источников RZN.info, в региональном управлении Росреестра с конца июля скопилось около 15 тысяч незарегистрированных договоров, касающихся сделок с различными видами недвижимого имущества. За первые три недели сентября госрегистрацию прошли лишь 65 договоров.