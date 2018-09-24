В Пронске очистят четыре пруда. К работам уже приступили на улице Плотно-Пушкарской, сообщило издательство «
Пруд зарос и обмелел: его ни разу не чистили за сорок лет. Экскаватор углубит его более чем на метр.
Глава администрации Пронска Виктор Радько пояснил, что водоемы решили почистить из-за противопожарной безопасности.
«Когда вычистим, то, возможно, дождевые воды заполнят пруд. Если не получится его наполнить естественным путем, зальем водопроводную воду, здесь будет кубов пятьсот, не менее, сделаем из щебня площадку для заезда пожарных машин, все, как и полагается для природного водоема», — сказал он.