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11:16, 24 сентября 2018 1 960
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В Песочне неизвестный напал с кирпичом на мужчину

В Песочне неизвестный напал с кирпичом на мужчину

В Дашково-Песочне неизестный напал с кирпичом на мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Случай произошел в ночь на понедельник, 24 сентября.

36-летний пострадавший стоял около палатки. К нему подошел неизвестный, ударил кирпичом по голове, выхватил сумку с телефоном и деньгами и скрылся.

Мужчина смог описать злоумышленника. Также он заметил, что тот был нетрезв.

Полиция предположила, что нападавший отдыхал в местном кафе и ему потребовались деньги на спиртное.

По записям с камер видеонаблюдения установили, что одно из заведений посетил похожий на злоумышленника мужчина.

Выяснилось, что на прохожего напал 25-летний молодой человек, ранее судимый за кражу, хранение наркотиков и угон автотранспорта.

Подозреваемого нашли и задержали дома у знакомого. Все похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.


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