В Песочне неизвестный напал с кирпичом на мужчину

В Дашково-Песочне неизестный напал с кирпичом на мужчину. Об этом сообщила
Случай произошел в ночь на понедельник, 24 сентября.
36-летний пострадавший стоял около палатки. К нему подошел неизвестный, ударил кирпичом по голове, выхватил сумку с телефоном и деньгами и скрылся.
Мужчина смог описать злоумышленника. Также он заметил, что тот был нетрезв.
Полиция предположила, что нападавший отдыхал в местном кафе и ему потребовались деньги на спиртное.
По записям с камер видеонаблюдения установили, что одно из заведений посетил похожий на злоумышленника мужчина.
Выяснилось, что на прохожего напал 25-летний молодой человек, ранее судимый за кражу, хранение наркотиков и угон автотранспорта.
Подозреваемого нашли и задержали дома у знакомого. Все похищенное изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.