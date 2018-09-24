В Дягилеве после прорыва канализации начала разрушаться пятиэтажка. В двух квартирах на первом этаже лопнули и стали отходить стены, осыпалась штукатурка, сообщила ГТРК «
Дом №10 на улице Белякова построили в 1961 году. В одном из его подъездов образовались трещины после того, как в другом прорвало канализацию, и вода потекла в самовольно выкопанные погреба.
Жильцам предложили переселиться в маневренный фонд, но многие к переезду оказались не готовы.
«Дом признали неаварийным, хотя и в соседнем подъезде тоже трещины. Сказали, что можно дальше проживать. Нам — двум квартирам предложили жилье, но куда я с тремя детьми? Когда двое ходят в школу, я отсюда никуда не поеду», — рассказала местная жительница Ольга Евсикова.
Комиссия определила, что в двух квартирах на первом этаже находиться опасно. Их отремонтирует управляющая компания.
Замглавы администрации Рязани Владимир Луканцов назвал вероятной причиной аварии самовольно выкопанные подвалы.
«В тех домах, где близко грунтовые воды и не предусмотрены подвалы, выкапывать их нельзя, это может привести к подобным результатам», — уточнил он.
Фото ГТРК «