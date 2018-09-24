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19:04, 24 сентября 2018 3 426
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В Дягилеве после прорыва канализации начала разрушаться пятиэтажка

В Дягилеве после прорыва канализации начала разрушаться пятиэтажка

В Дягилеве после прорыва канализации начала разрушаться пятиэтажка. В двух квартирах на первом этаже лопнули и стали отходить стены, осыпалась штукатурка, сообщила ГТРК «Ока».

Дом №10 на улице Белякова построили в 1961 году. В одном из его подъездов образовались трещины после того, как в другом прорвало канализацию, и вода потекла в самовольно выкопанные погреба.

Жильцам предложили переселиться в маневренный фонд, но многие к переезду оказались не готовы.

«Дом признали неаварийным, хотя и в соседнем подъезде тоже трещины. Сказали, что можно дальше проживать. Нам — двум квартирам предложили жилье, но куда я с тремя детьми? Когда двое ходят в школу, я отсюда никуда не поеду», — рассказала местная жительница Ольга Евсикова.

Комиссия определила, что в двух квартирах на первом этаже находиться опасно. Их отремонтирует управляющая компания.

Замглавы администрации Рязани Владимир Луканцов назвал вероятной причиной аварии самовольно выкопанные подвалы.

«В тех домах, где близко грунтовые воды и не предусмотрены подвалы, выкапывать их нельзя, это может привести к подобным результатам», — уточнил он.

Фото ГТРК «Ока»


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