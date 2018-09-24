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17:02, 24 сентября 2018 53

С начала года более 600 сотрудников «Рязаньэнерго» повысили квалификацию

С начала года более 600 сотрудников «Рязаньэнерго» повысили квалификацию

С начала года 608 сотрудников филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по различным темам и направлениям.

«Приоритет отдали профессиям электромонтера оперативно-выездной бригады, электромонтера по обслуживанию подстанций и распределительных сетей, контролера энергосбыта и вальщика леса, — рассказали в пресс-службе филиала. — Энергетики инженерно-технических специальностей актуализировали свои знания в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда».

Планируется, что до конца года обучение пройдут еще более 240 сотрудников «Рязаньэнерго».

Вместе с тем практику по профильным специальностям в филиале прошли 70 студентов разных образовательных учреждений. Два студотряда полтора месяца работали в штате предприятия на объектах энергетики.

Отмечается, что наиболее тесно «Рязаньэнерго» сотрудничает с радиоуниверситетом, агроуниверситетом, Кировским УЦ «Энергетик», Скопинским электротехническим колледжем и Сасовским индустриальным колледжем.

«Филиал продолжит планомерную деятельность по повышению уровня знаний и навыков сотрудников для стабильной работы и развития энергопредприятия и обеспечения их профессиональной безопасности», — заключили в пресс-службе.


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