Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:45, 24 сентября 2018 414
 0    0

Рязанские депутаты проголосовали за соцподдержку людей предпенсионного возраста

Рязанские депутаты проголосовали за соцподдержку людей предпенсионного возраста

Рязанцам сохранят льготы, право на получение которых сегодня наступает при достижении женщинами 55 лет, а мужчинами — 60. Соответствующий региональный закон депутаты единогласно поддержали в двух чтениях на заседании облдумы в понедельник, 24 сентября.

Документ предусматривает изменения трех региональных законов «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области», «О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках», «О налоговых льготах».

Также депутаты единогласно одобрили решение Владимира Путина о сохранении федеральных льгот жителям предпенсионного возраста. Законопроект «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса РФ» предполагает предоставление льгот по имущественным налогам с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Как пояснил спикер облдумы Аркадий Фомин, это очень важные для рязанцев законы, согласно которым люди смогут получать меры соцподдержки и льготы, которые им положены, еще до выхода на пенсию.

«Около 400 тысяч человек в нашей области пользуются льготами федерального и регионального уровня, более 180 тысяч жителей получают поддержку из регионального бюджета, — отметил Фомин. — Люди должны быть уверены, что льготы для них будут сохранены, особенно это касается граждан предпенсионного возраста. Спектр региональных льгот достаточно широкий: это и освобождение от уплаты транспортного налога, льготный проезд в общественном транспорте, компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг для специалистов социальной сферы, работающих в сельской местности».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:45, 24 сентября 2018
Рязанские депутаты проголосовали за соцподдержку людей предпенсионного возраста
19:52, 24 сентября 2018
Директор молочного комбината стал почетным гражданином Рязанской области 1
19:04, 24 сентября 2018
В Дягилеве после прорыва канализации начала разрушаться пятиэтажка
18:29, 24 сентября 2018
Недетский конфликт. Рязанский подросток избил партой отказавшуюся от дружбы одноклассницу 3
17:42, 24 сентября 2018
В Росреестре назвали дату возобновления регистраций сделок с недвижимостью 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Интернет в каждый дом. Как безлимит меняет жизнь

Интернет в каждый дом. Как безлимит меняет жизнь

Специалисты «Билайн» рассказали о преимуществах безлимитного интернета.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:00, 14 сентября 2018 39 407
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 2
17:34, 17 сентября 2018 25 875
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 25
19:48, 11 сентября 2018 25 329
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
14:19, 14 сентября 2018 19 776
В Рязани за месяц загорелась вторая строящаяся высотка. Видео
9:42, 22 сентября 2018 18 062
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
Все новости
Форум