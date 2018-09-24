Рязанские депутаты проголосовали за соцподдержку людей предпенсионного возраста

Рязанцам сохранят льготы, право на получение которых сегодня наступает при достижении женщинами 55 лет, а мужчинами — 60. Соответствующий региональный закон депутаты единогласно поддержали в двух чтениях на заседании облдумы в понедельник, 24 сентября.
Документ предусматривает изменения трех региональных законов «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области», «О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках», «О налоговых льготах».
Также депутаты единогласно одобрили решение Владимира Путина о сохранении федеральных льгот жителям предпенсионного возраста. Законопроект «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса РФ» предполагает предоставление льгот по имущественным налогам с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Как пояснил спикер облдумы Аркадий Фомин, это очень важные для рязанцев законы, согласно которым люди смогут получать меры соцподдержки и льготы, которые им положены, еще до выхода на пенсию.
«Около 400 тысяч человек в нашей области пользуются льготами федерального и регионального уровня, более 180 тысяч жителей получают поддержку из регионального бюджета, — отметил Фомин. — Люди должны быть уверены, что льготы для них будут сохранены, особенно это касается граждан предпенсионного возраста. Спектр региональных льгот достаточно широкий: это и освобождение от уплаты транспортного налога, льготный проезд в общественном транспорте, компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг для специалистов социальной сферы, работающих в сельской местности».