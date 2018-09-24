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13:14, 24 сентября 2018 3 565
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Рязанцев предупредили о сильном дожде и ветре 1

Рязанцев предупредили о сильном дожде и ветре

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 24 сентября, во второй половине дня в Рязанской области местами ожидается сильный дождь и ветер. Метеопредупреждение опубликовало рязанское ГУ МЧС.

Юго-западный ветер усилится, его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Это второе метеопредупреждение за сутки.


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