Рязанцев предупредили о сильном дожде и ветре

В понедельник, 24 сентября, во второй половине дня в Рязанской области местами ожидается сильный дождь и ветер. Метеопредупреждение
Юго-западный ветер усилится, его порывы будут достигать 20 метров в секунду.
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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 24 сентября, во второй половине дня в Рязанской области местами ожидается сильный дождь и ветер. Метеопредупреждение
Юго-западный ветер усилится, его порывы будут достигать 20 метров в секунду.
Это
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