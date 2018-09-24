Мастера спорта по самбо и дзюдо провели зарядку для четырех тысяч рязанских студентов

В понедельник, 24 сентября, Мастера спорта России по самбо и дзюдо провели зарядку для четырех тысяч рязанских студентов. В этом году массовую зарядку приурочили к 75-летнему юбилею Рязанского государственного медицинского университета.
Всероссийскую акцию «Зарядка с чемпионом» провели на стадионе «Спартак». Студенты РязГМУ вынесли в центр поля полотно с гербом университета. Затем иностранные студенты выстроились по обеим сторонам стадиона с флагами 59 стран. К ним присоединилась молодежь из РГУ имени Есенина и Политехнического университета.
Участников акции поприветствовали региональные министр здравоохранения Андрей Прилуцкий и министр спорта и молодежной политики Сергей Икрянников. «Сегодня прекрасный праздник молодости, красоты. Сколько вас здесь стоит симпатичных, хороших, спортивных. Я хочу вам пожелать здоровья, удачи, благополучия, чтобы вы обязательно занимались систематически физической культурой и спортом. Человек, который занимается спортом, всегда коллективный, сильный, волевой. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!» — сказал Икрянников
«Зарядку с чемпионом» провели заслуженный мастера спорта России по самбо Михаил Пуляев и мастера спорта России международного класса по дзюдо и самбо Андрей Волков и Александр Сарайкин.
«Любой спорт или физическая культура начинается с зарядки или разминки. Чтобы у вас как у будущих врачей было как можно меньше работы, давайте почаще ей заниматься», — отметил Андрей Волков.
Мастера спорта провели разминку и показали студентам ряд приемов из самбо и дзюдо. После чего участники акции перешли к более динамичному комплексу упражнений с участием фитнес-партнеров мероприятия.