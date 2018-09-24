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11:48, 24 сентября 2018 296
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КПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионах

КПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионах

Фото: Ru.wikipedia.org

В трех регионах, где недавно прошли выборы глав областей, КПРФ и ЛДПР сформируют правительство. Об этом передает «Интерфакс».

Как заявил Геннадий Зюганов, коалиционное правительство создадут в Хабаровске, во Владимире и в Хакасии.

По словам лидера КПРФ, инициативу активно разрабатывает Владимир Жириновский. Жириновский также подтвердил, что ЛДПР договорилась с руководством КПРФ.

Напомним, во Владимирской области по итогам второго тура выборов победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

В Хабаровском крае, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57%.

В Хакасии второй тур выборов пройдет 7 октября. В нем поучаствуют кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ Андрей Филягин и Валентин Коновалов.

Руководитель республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру.


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