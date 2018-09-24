КПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионах

В трех регионах, где недавно прошли выборы глав областей, КПРФ и ЛДПР сформируют правительство. Об этом передает «
Как заявил Геннадий Зюганов, коалиционное правительство создадут в Хабаровске, во Владимире и в Хакасии.
По словам лидера КПРФ, инициативу активно разрабатывает Владимир Жириновский. Жириновский также подтвердил, что ЛДПР договорилась с руководством КПРФ.
Напомним, во Владимирской области по итогам второго тура выборов
В Хабаровском крае, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57%.
В Хакасии второй тур выборов пройдет 7 октября. В нем поучаствуют кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ Андрей Филягин и Валентин Коновалов.
Руководитель республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру.