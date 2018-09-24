Комиссия признала развалившийся дом в Михайловском районе пригодным для жилья

Межведомственная комиссия и администрация Михайловского района признали развалившийся заброшенный дом пригодным для жилья. Об этом сообщила
Оказалось, что собственник старого помещения вместе с семьей проживает в Москве — в квартире, предоставленной по договору социального найма. Он стоит в очереди на улучшение жилищных условий, но не может получить новое помещение, пока в его собственности находится дом в Михайловском районе.
Чтобы подтвердить аварийность здания, мужчина обратился в местную администрацию, а также провел независимую строительную экспертизу, которая заключила, что износ дома превышает критический предел. В здании протекает крыша, есть трещины в стенах, нет отопление и воды, деформированы оконные рамы и дверные проемы.
При этом межведомственная комиссия признала дом пригодным для проживания.
Собственник помещения обратился в райсуд. Там его иск удовлетворили в полном объеме и признали решение комиссии незаконными.
Решение райсуда попытались оспорить, однако областной суд оставил его без изменений. Специалистов обязали провести повторное обследование помещения.