Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:34, 24 сентября 2018 265
 0    0

Сервис распознавания музыки Shazam станет свободным от рекламы

Сервис распознавания музыки Shazam станет свободным от рекламы

Фото: Pixabay.com

Apple полностью выкупила сервис распознавания музыки Shazam. Компания намерена сделать его полностью свободным от рекламы, передает РИА «Новости».

«Apple и Shazam имеют давнюю общую историю. Shazam был одним из первых приложений, доступных в App Store, и стал любимым приложением всех поклонников музыки во всем мире. С общей любовью к музыке и инновациям мы рады объединить наши команды, чтобы дать пользователям еще больше возможностей для открытия (новых композиций — прим. ред.) и наслаждения музыкой», — заявил вице-президент компании, ответственный за Apple Music, Оливер Шуссер.

Ранее издание Wall Street Journal заявило, что Apple пытается нарастить количество подписчиков в своем официальном музыкальном приложении Apple Music. При этом сервис Shazam направляет пользователей для прослушивания музыки в Apple Music.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
19:34, 24 сентября 2018
Сервис распознавания музыки Shazam станет свободным от рекламы
16:48, 24 сентября 2018
Роскомнадзор заблокировал все самые крупные пиратские сайты с фильмами
13:43, 24 сентября 2018
В Windows нашли критическую уязвимость
20:25, 23 сентября 2018
Опубликованы первые в истории снимки с поверхности астероида
16:16, 22 сентября 2018
СМИ узнали о тайной функции Apple слежения за пользователями
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
10 часов назад
Ремонт и строительство раньше срока. Как «Рязаньавтодор» вел дорожные работы в Касимовском районе

Ремонт и строительство раньше срока. Как «Рязаньавтодор» вел дорожные работы в Касимовском районе

Одной из приоритетных задач для ДРСУ стал ремонт трассы регионального значения «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».

Популярное
Комментируемое
Новое
18:00, 14 сентября 2018 39 371
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 2
17:34, 17 сентября 2018 25 791
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 25
19:48, 11 сентября 2018 25 321
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
14:19, 14 сентября 2018 19 755
В Рязани за месяц загорелась вторая строящаяся высотка. Видео
9:42, 22 сентября 2018 17 885
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
Все новости
Форум