Сервис распознавания музыки Shazam станет свободным от рекламы

Apple полностью выкупила сервис распознавания музыки Shazam. Компания намерена сделать его полностью свободным от рекламы, передает РИА «
«Apple и Shazam имеют давнюю общую историю. Shazam был одним из первых приложений, доступных в App Store, и стал любимым приложением всех поклонников музыки во всем мире. С общей любовью к музыке и инновациям мы рады объединить наши команды, чтобы дать пользователям еще больше возможностей для открытия (новых композиций — прим. ред.) и наслаждения музыкой», — заявил вице-президент компании, ответственный за Apple Music, Оливер Шуссер.
Ранее издание Wall Street Journal заявило, что Apple пытается нарастить количество подписчиков в своем официальном музыкальном приложении Apple Music. При этом сервис Shazam направляет пользователей для прослушивания музыки в Apple Music.