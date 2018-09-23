В Ласкове завершился шестьй фестиваль «В Рязани — грибы с глазами». Об этом сообщил
На грибной фестиваль приехали не только рязанцы, но и представители Краснодарского края, Республики Хакасия, а еще гости из Владимира, Москвы, Самары. Также мероприятие посетил гость из Индии.
На фестивале организовали несколько интерактивных площадок. Так, гости могли поучаствовать в соревнованиях, мастер-классе от представителей поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань», узнать, как тушат лесные пожары, купить сувениры, грибы, ягоды, мед, специи, травяные сборы и выпечку.
Лучшим грибником на фестивале стал житель Краснодарского края, набравший 12 килограммов белых груздей. Вторым стал житель Нальчика, гостивший в рязанском регионе, третье место осталось за рязанцем, сумевшем найти пару килограммов в только ему известных местах. Были также выбраны победители в номинациях «Самый маленький гриб» и «Самый большой гриб», «Лесная композиция», «Самый необычный гриб», «Дружная грибная семейка».
Как подчеркнула глава администрации района Наталья Жунева, «несмотря ни на какие прогнозы» фестиваль «В Рязани — грибы с глазами» будут проводить ежегодно.