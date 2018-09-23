В Канищеве рядом с храмом XIX века появился яблоневый сад

В Канищеве у Преображенского храма появился яблоневый сад. Деревья посадили местные священники и прихожане в субботу, 22 сентября,
«Каждый принявший участие в созидании сада и в дальнейшем будет оставаться „куратором“ посаженного деревца, ухаживать за ним по мере необходимости, а также, когда придет время, — собирать урожай», — отметили в епархии.
Преображенский храм является памятником архитектуры XIX века. Сейчас его реставрируют. Так, в сентябре закончили восстанавливать фасад колокольни и барабан (место, над которым сделают купол).
Фото сайта Рязанской епархии