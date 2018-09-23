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14:16, 23 сентября 2018 3 433
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В «Барсе на Московском» откроется новый кинотеатр

В «Барсе на Московском» откроется новый кинотеатр

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В «Барсе на Московском» откроется шестизальный кинокомплекс «Кинолюкс». Об этом сообщается в группе кинотеатра «ВКонтакте».

Отмечается, что кинотеатр заработает 27 сентября. В этот день состоится техническое открытие.

Напомним, ранее в «Барсе на Московском» работал «Люксор». После этого там открылся кинотеатр «Тетерин фильм», который проработал до сентября 2018 года.


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