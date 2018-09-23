Тверская область приняла эстафету учений энергетиков группы «Россети»

В Твери генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский открыл совместные учения энергетиков, регионального подразделения МЧС и подрядных организаций по отработке принципов взаимодействия в период ликвидации массовых отключений электросетевых объектов.

На открытии присутствовали полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, замминистра энергетики России Андрей Черезов и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«В Тверской области много лесов и болотистых мест, что осложняет работу электросетевого комплекса. Но это не дает нам права снижать требования к себе и своим показателям по надежности и качеству электроснабжения. И поэтому мы призвали вас сюда из 20 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов для того, чтобы по сложившейся в группе „Россети“ доброй традиции всем вместе быстро решить большой объем задач, выполнив 3-летний план работ всего за три месяца. Так мы сможем в предстоящем осенне-зимнем сезоне обеспечить местных потребителей бесперебойным электроснабжением практически в любую погоду», — заявил на открытии Павел Ливинский.

За время учений более чем 5 100 специалистам предстоит расчистить от деревьев и кустарников трассы воздушных линий электропередачи на площади свыше 6 560 гектаров (более чем на 10% превышает площадь города Торжка), расширить просеки вдоль ЛЭП на площади свыше 1 000 гектаров, смонтировать порядка 540 километров почти не подверженного внешнему негативному воздействию самонесущего изолированного провода (расстояние между Тверью и Санкт-Петербургом по трассе) и построить новую линию электропередачи класса напряжения 35 кВ.

«Тверская область — один из крупнейших регионов Центрального федерального округа по протяженности линий электропередачи. Надежная и бесперебойная работа электросетевой инфраструктуры является важным фактором социально-экономического развития региона, обеспечивает стабильную работу предприятий, реализацию планов по строительству новых производств и социальных объектов, улучшению условий жизни населения. Проведение запланированных работ позволит минимизировать количество отключений электричества, значительно повысит надежность энергосистемы области», — отметил Игорь Руденя.

На открытии гости посетили выставку спецтехники, почти 900 единиц которой задействовано в учениях. Особый интерес вызвал мобильный ситуационно-аналитический центр, позволяющий непосредственно с места событий получать самую оперативную информацию, включая видео в высоком разрешении. Из мобильного САЦа провели оперативное совещание со специалистами на местах.

Учения продлятся до 22 декабря 2018 года. Цель учений — снижение аварийности в электросетях в Тверской области на 30%, сокращение в два раза времени восстановления электроснабжения в случае технологических нарушений и актуализация цифровой модели электросетевого комплекса (ГИС).