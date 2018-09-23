Самарские казаки с иконой Богоматери завершили крестный ход по Рязанской области

Самарские казаки с иконой Божией Матери «Избавительница от бед» завершили крестный ход по Рязанской области. Об этом
Святыню
Крестный ход завершился в Михайловском районе.
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В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.