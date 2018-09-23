На следующей неделе в Рязанскую область придет похолодание. Прогноз погоды

На следующей неделе в Рязанскую область придет похолодание. Об этом сообщил
В ночь на понедельник ожидается до +6, +8 градусов. Днем +14, +16 градусов. Во вторник температура опустится до +8 градусов.
В ночь на среду, 26, сентября похолодает до +1, +6 градусов. Днем +8, +13 градусов.
В четверг ночная температура также опустится до +1, +6 градусов. Днем потеплеет до +11, +13 градусов. В ночь на пятницу ожидается до +3, +8 градусов, днем до +15 градусов.
К выходным синоптики пообещали в регионе до +11, +16 градусов.
Всю неделю по области ожидаются дожди.