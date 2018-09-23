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13:16, 23 сентября 2018 113
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Минобороны обвинило Израиль в крушении Ил-20

Минобороны обвинило Израиль в крушении Ил-20

В Минобороны заявили, что вина за сбитый в Сирии Ил-20 лежит на ВВС Израиля. Об этом передает РИА «Новости».

Как отметил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, действия израильских летчиков-истребителей «говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности».

В ведомстве также заявили, что пилоты истребителей F-16 намеренно прикрывались российским Ил-20 от сирийских зенитных ракет.

«Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность истребителя F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты», — добавил Конашенков.

По его словам, F-16 совершал маневр сближения с Ил-20, что было воспринято сирийскими ПВО как попытка второй атаки на объекты инфраструктуры в Сирии.

В Минобороны подчеркнули, что экипаж Ил-20 пытался спастись. Самолет пошел на экстренную посадку после того, как был использован истребителями F-16.

Помимо этого, в ведомстве заявили, что Израиль оповестил Россию о готовящемся авиаударе в момент начала атаки, а не заранее и тем самым нарушил договоренности с Москвой от 2015 года о предотвращении инцидентов в воздухе.

Как подчеркнул Конашенков, израильские истребители F-16 покинули зону, где был сбит российский Ил-20, только через 10 минут после того, как российская сторона проинформировала командный пункт ВВС Израиля. При этом Израиль предложил помощь в поисках Ил-20 только спустя 20 минут после крушения.

Напомним, Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия в ночь на вторник, 18 сентября. Российский самолет-разведчик был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200.

По данным Минобороны, израильские летчики прикрылись российским самолетом и подставили его под удар сирийской ПВО.

Израиль отказался от ответственности за крушение Ил-20 в Сирии. По мнению израильской стороны, в случившемся виноваты Дамаск, Иран и ливанское движение «Хезболла».

Позже Израиль также назвал свою версию крушения.


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