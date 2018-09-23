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13:50, 23 сентября 2018 1 034
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Краснодар официально признали городом-миллионником‍

Краснодар официально признали городом-миллионником‍

Краснодар официально признали городом-миллионником. Свидетельство главе города Евгению Первышову вручила руководитель регионального управления Росстата Татьяна Курнякова, передает РИА «Новости».

Жители Краснодара несколько лет добивались статуса города-миллионника.

Краснодар — 16-ый город, который официально приобрел данный статус. Другими миллионниками являются Москва и Санкт-Петербург, сибирские города Новосибирск, Омск и Красноярск, уральские Екатеринбург, Челябинск, Уфа и Пермь, Нижний Новгород, Казань, Самара и Волгоград на Волге, Ростов-на-Дону на юге России и Воронеж в центральной части страны.


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1 неделя назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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