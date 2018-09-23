Краснодар официально признали городом-миллионником. Свидетельство главе города Евгению Первышову вручила руководитель регионального управления Росстата Татьяна Курнякова, передает РИА «
Жители Краснодара несколько лет добивались статуса города-миллионника.
Краснодар — 16-ый город, который официально приобрел данный статус. Другими миллионниками являются Москва и Санкт-Петербург, сибирские города Новосибирск, Омск и Красноярск, уральские Екатеринбург, Челябинск, Уфа и Пермь, Нижний Новгород, Казань, Самара и Волгоград на Волге, Ростов-на-Дону на юге России и Воронеж в центральной части страны.